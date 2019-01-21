Altın fiyatları Fed'in faiz artırım döngüsüne ara vereceği beklentilerinin yatırımcıların risk iştahındaki toparlanmayla dengelenmesiyle yatay seyrediyor. Spot altının ons fiyatı yüzde 0.1 artışla 1,282.31 dolara yükseldi. Bugün çeyrek altın fiyatı, gram altın fiyatı ne kadar oldu? İşte 21 Ocak güncel altın fiyatları...

ALTIN FİYATLARI GÜNCEL RAKAMLAR

GRAM ALTIN FİYATI

220,28

220,47

ALTIN/ONS ($) FİYATI

1.281,81

1.282,02