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  • 21.01.2019 09:19
  • Son Güncelleme: 21.01.2019 09:26

son durum: 21 Ocak , ne kadar oldu?

yeni haftayı nasıl başladı? İstanbul Kapalıçarşı'da, Cuma günü kapanışta çeyrek altın 361,00 lira, Cumhuriyet altını 1.477,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise bir önceki kapanışa göre yüzde 0,90 düşüşle 221,20 liradan işlem görmüştü. , bugün ne kadar oldu? İşte 21 Ocak ...

Altın fiyatları Fed'in faiz artırım döngüsüne ara vereceği beklentilerinin yatırımcıların risk iştahındaki toparlanmayla dengelenmesiyle yatay seyrediyor. Spot altının ons fiyatı yüzde 0.1 artışla 1,282.31 dolara yükseldi. Bugün çeyrek altın fiyatı, gram altın fiyatı ne kadar oldu? İşte 21 Ocak güncel altın fiyatları...

ALTIN FİYATLARI GÜNCEL RAKAMLAR

GRAM ALTIN FİYATI
220,28
220,47

ALTIN/ONS ($) FİYATI
1.281,81
1.282,02

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