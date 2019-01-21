Dolar ne kadar oldu? Dolar ve Euro fiyatı kaç TL? 21 Ocak 2019 döviz kuru Dolar fiyatı geçtiğimiz hafta Merkez Bankası'nın PPK toplantısı sonrası açıklanan faizleri sabit tutulması kararı ile birlikte 5,30 TL seviyelerinde seyretmeye devam ediyor. Global piyasada ise dolar Çin'in 2018'deki ekonomik büyümesinin yaklaşık 30 yılın en düşük seviyesine gerilediğine gösteren veriye rağmen yatırımcıların risk iştahının güçlü kalmasıyla başlıca para birimleri karşısında iki haftanın zirvesine yakın seyrediyor. İşte 21 Ocak 2019 güncel dolar ve euro fiyatları...

Küresel piyasada Dolar endeksi Cuma günü 4 Ocak'tan bu yana en yüksek seviyesi olan 96.394'e yükseldikten sonra 96.308 ile yatay seyrediyor. Dolar ayrıca euro bölgesi ekonomisinde yavaşlama endişeleri nedeniyle euro karşısındaki kazanımlarını da korudu. İşte 21 Ocak 2019 dolar ve euro fiyatları... GÜNCEL DOLAR VE EURO FİYATLARI HABERİN DEVAMI

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