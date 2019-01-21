Kayağa koştuk

Avrupa'nın en uzun kayak pistlerine sahip Palandöken, okulların yarıyıl tatiline girmesiyle birlikte kayak severlerin akınına uğradı. Oteller, yüzde 95 doluluk oranına ulaştı. Palandöken'i tercih edenler, gün boyu kayak yapabiliyor. Aydınlatılan pistler sayesinde merkezde gece de kayak ya da snowboard yapma olanağı bulunuyor. Sway Oteli Genel Müdürü Ömer Akça, "Türkiye'nin dört bir tarafından gelenler, Palandöken'e veda etmeden önce otelde gelecek yıl için rezervasyon yaptırıyor" dedi. Palan Otel Genel Müdürü Ali Güney ise "Palandöken yerli ve yabancı turistlerle dolup taşıyor. Buraya bir kez gelen, artık başka bir yere gitmiyor. Çünkü Avrupa'nın en iyi kayak pistleri burada" diye konuştu. Tatilci Meltem Ona da "Palandöken'e ilk kez geliyoruz. Pistleri ve manzarası harika. Çocuklarımız kadar, bizler de gönlümüzce eğleniyoruz" ifadesini kullandı. 40'ın üstünde pistten aynı anda 20 bin kişinin yararlanabildiği Palandöken'de, kayak bilmeyenler de acemi pistinde kızakla kayarak tatilin keyfini çıkarıyor.
TELEFERİK KUYRUĞU
Uludağ'da da yarıyıl tatili yoğunluğu yaşanıyor. Tatili Uludağ'da geçirmek isteyenler, hafta sonu teleferikte uzun kuyruklar oluşturdu. Yerli-yabancı turistler, saatlerce sıra bekledi. Günübirlik tatilcileri de ağırlayan oteller bölgesindeki konaklama tesisleri ve pistler, turistlerle doldu taştı.
TELEFERİK KUYRUĞU
Uludağ'da da yarıyıl tatili yoğunluğu yaşanıyor. Tatili Uludağ'da geçirmek isteyenler, hafta sonu teleferikte uzun kuyruklar oluşturdu. Yerli-yabancı turistler, saatlerce sıra bekledi. Günübirlik tatilcileri de ağırlayan oteller bölgesindeki konaklama tesisleri ve pistler, turistlerle doldu taştı.
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