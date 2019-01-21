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tan 1.2 milyar euro

İhracattan 1.2 milyar euro
MERCEDES-BENZ Türk, 4 bin 493 adet kamyon ve 263 adet otobüs satışı ile yerel kamyon ve otobüs pazarındaki lider konumunu 2018'de de korumaya devam etti. Marka, geçtiğimiz yıl 14 bin 445 adet otomobil satışına ek olarak; 7 bin 992 adet hafif ticari araç satışı gerçekleştirdi. Hoşdere otobüs ve Aksaray kamyon fabrikalarında üretilen araçların ülke ekonomisine sağladığı geliri ise 1.2 milyar euroyu aştı.

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