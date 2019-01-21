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İçecek ambalajına depozito geliyor

lerin ücretli yapılmasından sonra sıra içecek ambalajlarına geldi. Bakan Kurum, ‘2023’e kadar tüm içecek ambalajlarında depozito uygulamasına geçilecek’ dedi.

İçecek ambalajına depozito geliyor
Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, le mücadelenin kararlılıkla sürdürüleceğini, 2023'e kadar tüm içecek ambalajlarında da depozito uygulamasına geçileceğini bildirdi. 'Sıfır Atık Projesi'nin 2023'e kadar tüm kamu kurum ve kuruluşları ile özel sektör tarafından uygulamaya geçeceğini belirten Kurum, 2023'te sıfır atıkta yıllık 20 milyar lira tasarruf elde edileceğini, en az 100 bin vatandaşın iş sahibi olacağını kaydetti. 250

BİN SOSYAL KONUT
Kurum, 2023'e kadar 125 bini kentsel dönüşümden olmak üzere 250 bin yeni sosyal konut üretilmesinin amaçlandığını aktararak, ayrıca şehit aileleri, gaziler ve vazife malulleri için faizsiz, 20 yıl vadeli konut kredisi vermeye devam edileceğini belirtti. Kurum, şehirlere ilişkin alınan kararlarla ilgili ise " başta olmak üzere tüm şehirlerimizde uygulamaları hayata geçirilecek. Akıllı şehirler coğrafi bilgi teknolojileri üzerine inşa edilecek" dedi.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, "Yıllık 440 olan kişi başı plastik poşet kullanımı 5 yıl içinde 40'a düşürülecek. Şehirlerimizdeki atık problemini minimuma indirmiş olacağız. 2023'e kadar tüm içecek ambalajlarında depozito uygulamasına geçeceğiz" dedi.

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