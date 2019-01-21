Engelliye ayda 2 bin 26 TL

Devlet belli şartlarda engellilere ve engellinin yakınına maaş bağlıyor. 3 aylık periyodlarla ödenen engelli maaşı, bu ay yüzde 40-69 engeli olanlar için 433,68 liradan 480,21 liraya, yüzde 70 ve üzeri engeli olanlarda 650,51 liradan 720,32 liraya çıktı. Evde engelli yakınına bakanlara ödenen aylık ise bin 179 lira 40 kuruştan bin 305 lira 97 kuruşa yükseldi. Şartları taşıyanlar her iki ödemeyi de alabiliyor. Böylece haneye bin 786 lira 18 kuruş ya da 2 bin 26 lira 29 kuruş girebilecek. Engelli aylığı, en az yüzde 40 engelli olduğu tespit edilen kişilere ödeniyor. Bu maaşı almak için engellinin 18 yaşından büyük olması, hanedeki kişi başına düşen gelirin 609,67 liranın altında olması gerekiyor. Sigortalı olarak çalışan veya SGK'dan gelir veya aylık alan engelliler bu ödemeden yararlanamıyor. Evde bakım parasından yararlanmak için ise sağlık raporunda engel oranının yüzde 50 ve üzerinde olarak belirtilmesi, ayrıca 'ağır engelli' ibaresinin yer alması isteniyor. Bakım ücreti alacak kişilerin gelir durumlarına da bakılıyor. Hanede kişi başına düşen gelirin bin 219 lira 34 kuruşun altında olması gerekiyor.
- Ekonomi
- 21.01.2019
- Gazete
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