Avrasya’ya Türk harekatı

Yurt dışında 2018'de bir önceki yıla göre yüzde 28.2'lik bir artışla 19.4 milyar dolarlık proje üstlenen Türk müteahhitleri, bu projelerin yüzde 46'sını Avrasya bölgesinde gerçekleştirdi. Tutar bazında en çok projeye imza atılan ülke 3.9 milyar dolar ile Rusya oldu. Türkiye Müteahhitler Birliği Başkanı Mithat Yenigün, "Türk müteahhitlerinin 2023 hedefi yıllık 30-35 milyar dolarlık proje" dedi.
- Ekonomi
- 21.01.2019
- Gazete
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