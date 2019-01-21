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Konkordatoyu bıraktılar

Konkordatoyu bıraktılar
Borçlarını yapılandırmak üzere konkordato ilan eden şirketler, dengelenme ile söz konusu süreçten çıkmaya başladı. 7 büyük bankanın işbirliği ve firmaların iyi niyetli adımlarıyla 100 kadar firmanın borçlarının yapılandırıldığı, 22 şirketin konkordatodan çıktığı öğrenildi. Bankalar Birliği'nin oluşturduğu heyet günde 5-6 şirket ile yapılandırma görüşmesi yaparken, birkaç ay içinde 300 kadar firma ile görüşecek. Görüşmelerin konkordatodan çıkacak firma sayısını yüksek oranda artıracağı ifade edildi.


Hazal ATEŞ

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