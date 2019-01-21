‘ALO 888’ mağduriyetleri bitiriyor

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurulu (BTK), 888/898'li katma değerli hizmet numaralarına ilişkin şikayetler üzerine, hatların aranabilmesi için abonelerden 'onay' alınmasına karar verdi. BTK'ya iletilen şikayet başvurularında, tüketicilere gönderilen mesajlarda 'kefilsiz ve şartsız kredi verileceği veya hediye çeki kazanıldığı' gibi ifadelere yer verilerek, 888/898'li numaralara yönlendirildiği, bunun sonucunda yüksek faturaların çıktığı belirtildi. 2 ay içinde onay vermeyen aboneler bu numaraları arayamayacak.
MESAJLA 500 TL DOLANDIRILDI
Osmaniye'de bir gence sosyal medyadan "Hediye çeki için telefonuna gelen mesaja evet yanıtı ver" yazısı gönderildi. Genç, telefon faturası 500 lira gelince dolandırıldığını anladı.
10 BİN TL'YE ÇAKIL TAŞI ALDI
İzmit'te 10 bin liraya bilgisayar almak isteyenlere kargoyla çakıl taşı ve kırık cam gönderen 2 kişi yakalandı. Sahtekarları, kargocunun uyanıklığı yakalattı.
MESAJLA 500 TL DOLANDIRILDI
Osmaniye'de bir gence sosyal medyadan "Hediye çeki için telefonuna gelen mesaja evet yanıtı ver" yazısı gönderildi. Genç, telefon faturası 500 lira gelince dolandırıldığını anladı.
10 BİN TL'YE ÇAKIL TAŞI ALDI
İzmit'te 10 bin liraya bilgisayar almak isteyenlere kargoyla çakıl taşı ve kırık cam gönderen 2 kişi yakalandı. Sahtekarları, kargocunun uyanıklığı yakalattı.
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