247 bin öğrenciye teşvik

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, 2018-2019 eğitim öğretim yılında özel okul desteği başvurusu yapan öğrenci sayısının 539 bin 394 olduğunu, gerekli koşulları sağlayan 75 bininin desteğe hak kazandığını belirtti. 2018'in sonu itibariyle teşvik alan öğrenci sayısının 247 bin 138 olduğunu kaydeden Bakan Selçuk, "Önümüzdeki süreçte özel öğretime teşvik uygulamasını kademeli olarak azaltarak kaldıracağız. Buradaki bakış açımız dezavantajlı durumda olan resmi okullarımızdaki niteliksel ve nicel gelişime hizmet etmektir" dedi. Teşvik miktarları, eğitim ve öğretim kademesine göre yıllık 3 bin 290 lira ila 4 bin 610 lira arasında değişiyor.
Evrin GÜVENDİK
Evrin GÜVENDİK
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