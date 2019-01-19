Yerli oto ile 20 bin istihdam

TURKCELL, Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu (TOGG) CEO'su Gürcan Karakaş'ı ağırladı. Liderlik Gelişimi Programları kapsamındaki Turkcell Akademi C-Lounge etkinliğinde bu yılın ilk konuğu Karakaş oldu. Türkiye'de her kesimden insanın adeta nefesini tutarak beklediği otomobil projesinde de planlara uygun olarak ilerlediklerini belirten Karakaş, "Bu projeye sadece bir otomobil projesi olarak bakmıyoruz. Çünkü projemizin harekete geçireceği ekosistemin GSMH'ya katkısı 50 milyar euro ve istihdama katkısı 20 bin kişi olacaktır" dedi.
- Ekonomi
- 19.01.2019
- Gazete
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