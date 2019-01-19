THY Genel Müdürü Ekşi'den İstanbul Havalimanı açıklaması

Türk Hava Yolları (THY) Genel Müdürü Bilal Ekşi, İstanbul Havalimanı'na 3 Mart'ta taşınmaya hazırlandıklarını bildirdi.
Ekşi, Twitter hesabından THY personelinin yer aldığı fotoğrafı paylaşarak, "Ekip Hazır! 3 Mart'ta yeni evimiz İstanbul Havalimanı'na gidiyoruz. Hazırlandık, heyecanlıyız. Ama diyoruz ki, #SahaBizimMaçBizim." ifadelerini kullandı.
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