Bugünkü
Takvim
  • Ekonomi
  • 19.01.2019 16:46
  • Son Güncelleme: 19.01.2019 16:48

THY Genel Müdürü Ekşi'den İstanbul Havalimanı açıklaması

THY Genel Müdürü Bilal Ekşi; "3 Mart'ta yeni evimiz İstanbul Havalimanı'na gidiyoruz. Hazırlandık, heyecanlıyız" açıklamasında bulundu.

THY'den İstanbul Havalimanı açıklaması

Türk Hava Yolları (THY) Genel Müdürü Bilal Ekşi, İstanbul Havalimanı'na 3 Mart'ta taşınmaya hazırlandıklarını bildirdi.

Ekşi, Twitter hesabından THY personelinin yer aldığı fotoğrafı paylaşarak, "Ekip Hazır! 3 Mart'ta yeni evimiz İstanbul Havalimanı'na gidiyoruz. Hazırlandık, heyecanlıyız. Ama diyoruz ki, #SahaBizimMaçBizim." ifadelerini kullandı.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

HaberlerEkonomi HaberleriTHY Genel Müdürü Ekşi'den İstanbul Havalimanı açıklaması
Diğer Ekonomi Haberleri Tüm ekonomi haberleri
Tüm Ekonomi Haberleri
FOTO GALERİ
OYUN tüm oyunlar