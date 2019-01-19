Dünyanın en büyük tavukları görenleri şaşırtıyor

20 yıldır süs tavukları yetiştiriciliği yapan ve çiftliğinde onlarca çeşit süs tavuğu bulunan Ömer Faruk Erdönmez, ismini duyduğu dünyanın en büyük tavuğu olan İndio gigante cinsi tavukların yumurtalarını 4 yıl önce Brezilya'dan ithal etti. Ülkemizde hiç olmayan bu tavukları üretmeye başlayan girişimci, boyları bir metreyi geçen tavuklardan onlarca üretmeyi başardı.



İşte herkesi hayretler içerisinde bırakan o tavuklar...