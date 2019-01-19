Arkeolojik verilere göre Hititler tarafından kaya tuzu çıkarılan, merkeze 19 kilometre mesafede bulunan tuz madenindeki üretim çalışmaları özel bir firma tarafından sürdürülüyor.
Çankırı'da, Türkiye'ye 400 yıl yetecek rezerv!
Çankırı'da Hititler döneminden bu yana tuz çıkarılan mağaranın, Türkiye'nin kaya tuzu ihtiyacını 400 yıl sağlayacak rezerve sahip olduğu belirtildi.
Arkeolojik verilere göre Hititler tarafından kaya tuzu çıkarılan, merkeze 19 kilometre mesafede bulunan tuz madenindeki üretim çalışmaları özel bir firma tarafından sürdürülüyor.
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