Bugünkü
Takvim
  • Ekonomi
  • 19.01.2019 19:02
  • Son Güncelleme: 19.01.2019 19:15

'da, Türkiye'ye 400 yıl yetecek rezerv!

'da döneminden bu yana çıkarılan mağaranın, Türkiye'nin kaya tuzu ihtiyacını 400 yıl sağlayacak rezerve sahip olduğu belirtildi.



Arkeolojik verilere göre Hititler tarafından kaya tuzu çıkarılan, merkeze 19 kilometre mesafede bulunan tuz madenindeki üretim çalışmaları özel bir firma tarafından sürdürülüyor.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

HaberlerEkonomi HaberleriÇankırı'da, Türkiye'ye 400 yıl yetecek rezerv!
Diğer Ekonomi Haberleri Tüm ekonomi haberleri
Tüm Ekonomi Haberleri
FOTO GALERİ
OYUN tüm oyunlar