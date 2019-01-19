Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum, "Türkiye Emlak Katılım Bankasını çok yakın zamanda Sayın Cumhurbaşkanımızın teşrifiyle hizmete açmayı planlıyoruz." dedi.

93 YILLIK MİRASI VE TARİHİ VAR

Bakanı Kurum, "Türkiye Emlak Katılım Bankasının 93 yıllık mirası ve tarihi var. Bankanın tekrar faaliyete başlaması için yoğun çalışmalar yürütüyoruz. Bankanın temel stratejilerini, müşteriye ulaşacağı kanalları ve sunacağı hizmet gruplarını belirledik. Nihai noktaya geldik." diye konuştu.