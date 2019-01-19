Bugünkü
Takvim
  • Ekonomi
  • 19.01.2019 11:02
  • Son Güncelleme: 19.01.2019 11:25

duyurdu! Türkiye Emlak Katılım Bankası'nın açılışını Başkan Erdoğan yapacak

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Türkiye Emlak Katılım Bankası ile ilgili açıklama yaptı. Kurum, "Çok yakın zamanda Sayın Cumhurbaşkanımızın teşrifiyle hizmete açmayı planlıyoruz." diye konuştu.

Türkiye Emlak Katılım Bankası ile ilgili önemli gelişme

Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum, "Türkiye Emlak Katılım Bankasını çok yakın zamanda Sayın Cumhurbaşkanımızın teşrifiyle hizmete açmayı planlıyoruz." dedi.

93 YILLIK MİRASI VE TARİHİ VAR

Bakanı Kurum, "Türkiye Emlak Katılım Bankasının 93 yıllık mirası ve tarihi var. Bankanın tekrar faaliyete başlaması için yoğun çalışmalar yürütüyoruz. Bankanın temel stratejilerini, müşteriye ulaşacağı kanalları ve sunacağı hizmet gruplarını belirledik. Nihai noktaya geldik." diye konuştu.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

HaberlerEkonomi HaberleriBakan Kurum duyurdu! Türkiye Emlak Katılım Bankası'nın açılışını Başkan Erdoğan yapacak
Diğer Ekonomi Haberleri Tüm ekonomi haberleri
Tüm Ekonomi Haberleri
FOTO GALERİ
OYUN tüm oyunlar