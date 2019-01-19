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  • 19.01.2019 08:27
  • Son Güncelleme: 19.01.2019 08:55

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Dolar, fiyatı Merkez Bankası'nın faizleri sabit tutması ile birlikte 5,35 TL seviyelerinde kalmıştı. Dolar bugün 5,35 TL seviyesinin altına düştü. Uluslararası piyasada ise dolar ABD-Çin ticaret görüşmelerinde ilerlemeye ilişkin artan iyimserliğin piyasa genelinde risk iştahını desteklemesiyle yen karşısında yükseldi. İşte 19 Ocak 2019 güncel dolar ve euro fiyatları...

Küresel piyasada dolar fiyatı başlıca altı para birimi karşısındaki seyrini izleyen endeks geçen beş seansta yaklaşık yüzde 1 değer kazandıktan sonra bugün 0.1 artıda 96.133'te bulunuyor. Dolar ayrıca euro bölgesi ekonomisinde yavaşlama endişeleri nedeniyle euro karşısındaki kazanımlarını da korudu. İşte 18 Ocak 2019 dolar ve euro fiyatları...

GÜNCEL DOLAR VE EURO FİYATLARI

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