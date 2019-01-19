Altın fiyatları haftayı nasıl kapattı? Altının kilogram fiyatı, önceki kapanışa göre yüzde 0,67 azalarak 222 bin liraya geriledi. Kapalıçarşı'da işlem gören 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı bu hafta yüzde 2,98 azalışla 221,20 lira, Cumhuriyet altınının satış fiyatı da yüzde 2,96 değer kaybıyla 1.477,00 lira oldu. Geçen hafta 372,00 lira olan çeyrek altının satış fiyatı bu hafta 361,00 liraya geriledi. Bugün çeyrek altın fiyatı, gram altın fiyatı ne kadar oldu? İşte 19 Ocak güncel altın fiyatları..

ALTIN FİYATLARI NE KADAR?

GRAM ALTIN FİYATI

221,03

221,22

SPOT ALTIN TL/GR FİYATI

219,49

219,60