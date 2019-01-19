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  • 19.01.2019 09:38
  • Son Güncelleme: 19.01.2019 09:56

bugün ne kadar? 19 Ocak , ne kadar oldu?

yatay seyrini sürdürüyor. İstanbul Kapalıçarşı'da, dün kapanışta çeyrek altın 361,00 lira, Cumhuriyet altını 1.477,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise bir önceki kapanışa göre yüzde 0,90 düşüşle 221,20 liradan işlem görmüştü. Bugün çeyrek altın, gram altın ne kadar oldu? İşte 19 Ocak güncel altın fiyatları...

Altın fiyatları haftayı nasıl kapattı?

Altın fiyatları haftayı nasıl kapattı? Altının kilogram fiyatı, önceki kapanışa göre yüzde 0,67 azalarak 222 bin liraya geriledi. Kapalıçarşı'da işlem gören 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı bu hafta yüzde 2,98 azalışla 221,20 lira, Cumhuriyet altınının satış fiyatı da yüzde 2,96 değer kaybıyla 1.477,00 lira oldu. Geçen hafta 372,00 lira olan çeyrek altının satış fiyatı bu hafta 361,00 liraya geriledi. Bugün çeyrek altın fiyatı, gram altın fiyatı ne kadar oldu? İşte 19 Ocak güncel altın fiyatları..

ALTIN FİYATLARI NE KADAR?

GRAM ALTIN FİYATI
221,03
221,22

SPOT ALTIN TL/GR FİYATI
219,49
219,60

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