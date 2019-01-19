Stajyerin maaşı devletten

Türkiye'de milyonlarca üniversite ve lise öğrencisi firmalarda staj yapıyor. Staj bazı okullarda zorunlu... Bazı firmalar için de stajyer çalıştırma zorunluluğu var. Mesleki eğitim kapsamında olan ve 10 ve 10'dan fazla çalışanı bulunan işletmelerde öğrencilere staj yaptırılması gerekiyor. Buna göre de çalışan sayısının yüzde 5'i kadar sayıda stajyer bulundurma zorunluluğu var.