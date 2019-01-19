Türkiye'de milyonlarca üniversite ve lise öğrencisi firmalarda staj yapıyor. Staj bazı okullarda zorunlu... Bazı firmalar için de stajyer çalıştırma zorunluluğu var. Mesleki eğitim kapsamında olan ve 10 ve 10'dan fazla çalışanı bulunan işletmelerde öğrencilere staj yaptırılması gerekiyor. Buna göre de çalışan sayısının yüzde 5'i kadar sayıda stajyer bulundurma zorunluluğu var.
Stajyerin maaşı devletten
Cumhurbaşkanlığı kararı yayımlandı. Stajyerlerin maaş şartları belli oldu. Bu yıl stajyer ücreti 548,70 TL. Maaşın üçte ikisini devlet ödüyor.
Türkiye'de milyonlarca üniversite ve lise öğrencisi firmalarda staj yapıyor. Staj bazı okullarda zorunlu... Bazı firmalar için de stajyer çalıştırma zorunluluğu var. Mesleki eğitim kapsamında olan ve 10 ve 10'dan fazla çalışanı bulunan işletmelerde öğrencilere staj yaptırılması gerekiyor. Buna göre de çalışan sayısının yüzde 5'i kadar sayıda stajyer bulundurma zorunluluğu var.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.