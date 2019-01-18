Turkcell’den dijital hamle

Kurumlara uçtan uca bilgi teknolojileri hizmeti sağlayacak olan Turkcell'in yeni iştiraki Turkcell Dijital İş Servisleri faaliyetlerine başlıyor. Turkcell Dijital İş Servisleri, toplam büyüklüğü 1.5 milyar doları bulan Türkiye bilgi teknolojileri hizmetleri pazarında dijital dönüşüm liderliğini hedefliyor. Turkcell Genel Müdürü Kaan Terzioğlu, "Türkiye'nin dijital ekonomisine önemli katkı sunmayı amaçlıyoruz. Turkcell Dijital İş Servisleri, Türkiye'deki endüstrilerin tüm ihtiyaçlarını, geliştirdiği dijital servis çözümleriyle karşılayacak" dedi.
- Ekonomi
- 18.01.2019
- Gazete
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