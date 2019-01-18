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  • 18.01.2019 10:09
  • Son Güncelleme: 18.01.2019 10:33

o rakamı açıkladı! 2018'de kurulan şirket sayısı belli oldu

haberine göre 2018'de kurulan şirket sayısını açıkladı. Bir önceki yıla göre yüzde 17,03 oranında artışla 2018'de 85 bin 279 şirket kuruldu.

2018'de kurulan şirket sayısı belli oldu

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (), Aralık 2018'e ve geçen yıla ilişkin kurulan-kapanan şirket istatistiklerini açıkladı.

Buna göre, aralıkta kurulan şirket sayısı 2017'nin aynı ayına göre yüzde 7,35 artarak 6 bin 356 oldu. Kapanan şirket sayısı ise söz konusu dönemde yüzde 1,69 artışla 2 bin 49 olarak gerçekleşti.

Yıllık bazda değerlendirildiğinde, kurulan şirket sayısı geçen yıl bir önceki yıla kıyasla yüzde 17,03 artarak, 72 bin 871'den 85 bin 279'a çıktı. Bu dönemde kapanan şirket sayısı ise yüzde 7,05 azalarak 13 bin 517'den 12 bin 564'e geriledi.

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