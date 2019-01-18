Bugünkü
Takvim
  • Ekonomi
  • 18.01.2019 10:56
  • Son Güncelleme: 18.01.2019 11:24

: 'ndan toplantı kararı

haberine göre TCMB Genel Kurulu'nun nisan yerine her yıl hesap dönemi sonundan itibaren 3 ay içinde, banka meclisinin belirleyeceği günde toplanması kararlaştırıldı.

Merkez Bankası'ndan toplantı kararı

Olağanüstü Genel Kurul, Başkanı Murat Çetinkaya'nın başkanlığında toplandı.

Toplantıda, Banka esas mukavelesinde yer alan "Genel Kurul toplantıları her yılın nisan ayı içinde ve banka meclisinin tespit edeceği günde toplanır" ifadesinin, "Genel kurul toplantıları her yıl hesap dönemi sonundan itibaren üç ay içinde ve banka meclisinin tespit edeceği günde toplanır" şeklinde değiştirilmesi görüşüldü ve karara bağlandı.

Diğer gündem maddesi olarak da bankanın 2018 yılı dönem karından avans dağıtımı yapılmasına karar verilmesi hususu Genel Kurul'un onayına sunulacak.

Merkez Bankası Başkanı Murat Çetinkaya, "Olağanüstü genel kurul, hissedarlardan gelen talep üzerine yapılıyor" açıklamasında bulundu

Hazine TCMB'den gelecek 37 milyar TL'lik kar payının yüzde 97'sini avans olarak talep etti.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

HaberlerEkonomi HaberleriSon dakika: Merkez Bankası'ndan toplantı kararı
Diğer Ekonomi Haberleri Tüm ekonomi haberleri
Tüm Ekonomi Haberleri
FOTO GALERİ
OYUN tüm oyunlar