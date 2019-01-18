Altın fiyatları ABD hükümetinin geçici olarak kapatılmasına ilişkin belirsizliğin olduğu bir ortamda güçlü seyrediyor. Altının spot piyasadaki ons fiyatı 1,292 dolar ile yatay seyrediyor. Çeyrek altın fiyatı, gram altın fiyatı bugün ne kadar oldu? İşte 18 Ocak güncel altın fiyatları...

GRAM ALTIN FİYATI

223,40

223,59

SPOT ALTIN TL/GR FİYATI

222,60

222,67