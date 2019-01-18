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  • 18.01.2019 09:25
  • Son Güncelleme: 18.01.2019 09:42

son durum: 18 Ocak güncel , ne kadar?

yatay seyrini sürdürüyor. İstanbul Kapalıçarşı'da, dün kapanışta çeyrek altın 364,00 lira, Cumhuriyet altını 1.491,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise bir önceki kapanışa göre yüzde 0,27 yükselişle 223,20 liradan işlem gördü. Çeyrek altın, ne kadar? 18 Ocak ...

Altın fiyatları ne kadar oldu?

Altın fiyatları ABD hükümetinin geçici olarak kapatılmasına ilişkin belirsizliğin olduğu bir ortamda güçlü seyrediyor. Altının spot piyasadaki ons fiyatı 1,292 dolar ile yatay seyrediyor. Çeyrek altın fiyatı, gram altın fiyatı bugün ne kadar oldu? İşte 18 Ocak güncel altın fiyatları...

GRAM ALTIN FİYATI
223,40
223,59

SPOT ALTIN TL/GR FİYATI
222,60
222,67

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