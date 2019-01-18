Tamamlayıcı sağlıkta sıçrama

Türkiye Sigorta Birliği, Kasım sonu prim ve katılım istatistiklerini yayımladı. Buna göre, toplam prim üretimi yaklaşık 44.4 milyar lira olarak gerçekleşti. 38.1 milyar lirası hayat dışından gelirken, 6.3 milyar lirası hayat tarafında üretildi. 11 aylık toplam prim üretimi bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 13.9 arttı. Kara araçları sorumluluk branşında yüzde 15 oranında artışla 11.9 milyar lira prim üretildi. Yatarak tedavi teminatlı tamamlayıcı sağlık sigortasında prim artışı yüzde 68 oldu.
- Ekonomi
- 18.01.2019
- Gazete
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