NGS hattına 500 milyon TL

Türkiye'nin ilk Nükleer Güç Santrali (NGS) olacak Akkuyu'da üretilecek enerjiyi taşımak için kurulacak 6 adet iletim hattında bu yıl içerisinde önemli gelişmeler yaşanacak. Belirlenen 6 hatta ihale süreçleri bu yıl içerisinde tamamlanacak. Toplamda bin kilometreyi bulan hatların toplam maliyetinin 500 milyon lira olması bekleniyor. Enerji Bakanlığı daha önceden hatların yer alacağı alanları Mersin, Seydişehir Trafo Merkezi, Ermenek HES, Konya 4 Trafo Merkezi, Manavgat Trafo Merkezi ve Konya Ereğli Trafo Merkezi olarak belirlemişti. Bu hatlar 400 kilovoltluk olacak.
BARIŞ ŞİMŞEK
BARIŞ ŞİMŞEK
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