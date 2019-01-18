Bugünkü
Takvim

hattına 500 milyon TL

NGS hattına 500 milyon TL
Türkiye'nin ilk Nükleer Güç Santrali () olacak Akkuyu'da üretilecek enerjiyi taşımak için kurulacak 6 adet iletim hattında bu yıl içerisinde önemli gelişmeler yaşanacak. Belirlenen 6 hatta ihale süreçleri bu yıl içerisinde tamamlanacak. Toplamda bin kilometreyi bulan hatların toplam maliyetinin 500 milyon lira olması bekleniyor. Enerji Bakanlığı daha önceden hatların yer alacağı alanları Mersin, Seydişehir Trafo Merkezi, Ermenek HES, Konya 4 , Manavgat Trafo Merkezi ve Konya Ereğli Trafo Merkezi olarak belirlemişti. Bu hatlar 400 kilovoltluk olacak.


BARIŞ ŞİMŞEK

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

HaberlerEkonomi HaberleriNGS hattına 500 milyon TL
Diğer Ekonomi Haberleri Tüm ekonomi haberleri
Tüm Ekonomi Haberleri