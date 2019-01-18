Bugünkü
Takvim

Turkey ve GULF işbirliği 5’inci yılında

ESN Turkey ve GULF işbirliği 5’inci yılında
1989 yılında kurulmuş, 39 ülkede 800'den fazla yüksek eğitim kurumu ile işbirliği yapan ve Avrupa'nın en büyük öğrenci derneği olan 'nin (Erasmus Student Network) Türkiye şubesi ile Gulf Sigorta arasındaki işbirliği 5'inci yılına girdi. ESN, Erasmus kapsamında eğitim gören 200 bin öğrenciye uluslararası destek ve danışmanlık sağlıyor. İşbirliği kapsamında 'nın Erasmus programına katılan öğrencilere sunmuş olduğu seyahat sı ürünleri ile öğrenciler staj ve eğitim gördükleri süre boyunca geniş kapsamlı teminatlara sahip olabiliyor. ESN Türkiye'nin 145 üniversite temsilcisinin katılımıyla 'nde düzenlediği toplantıda, Gulf Sigorta'nın yurt dışına giden öğrenciler ile yurt dışından gelen öğrenciler için hazırladığı özel ürünlerinin tanıtımı yapılarak, işbirliği ile ilgili yenilikler temsilcilerle paylaşıldı.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

HaberlerEkonomi HaberleriESN Turkey ve GULF işbirliği 5’inci yılında
Diğer Ekonomi Haberleri Tüm ekonomi haberleri
Tüm Ekonomi Haberleri