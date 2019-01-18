1989 yılında kurulmuş, 39 ülkede 800'den fazla yüksek eğitim kurumu ile işbirliği yapan ve Avrupa'nın en büyük öğrenci derneği olan ESN'nin (Erasmus Student Network) Türkiye şubesi ile Gulf Sigorta arasındaki işbirliği 5'inci yılına girdi. ESN, Erasmus kapsamında eğitim gören 200 bin öğrenciye uluslararası destek ve danışmanlık sağlıyor. İşbirliği kapsamında Gulf Sigorta'nın Erasmus programına katılan öğrencilere sunmuş olduğu seyahat sigortası ürünleri ile öğrenciler staj ve eğitim gördükleri süre boyunca geniş kapsamlı teminatlara sahip olabiliyor. ESN Türkiye'nin 145 üniversite temsilcisinin katılımıyla Maltepe Üniversitesi'nde düzenlediği toplantıda, Gulf Sigorta'nın yurt dışına giden öğrenciler ile yurt dışından gelen öğrenciler için hazırladığı özel ürünlerinin tanıtımı yapılarak, işbirliği ile ilgili yenilikler temsilcilerle paylaşıldı.
- Ekonomi
- 18.01.2019
- Gazete
ESN Turkey ve GULF işbirliği 5’inci yılında
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