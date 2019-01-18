Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, gündemdeki konulara yönelik önemli açıklamalarda bulundu. Televizyonlardaki aile ve çocuk yayınlarından şehit ve gazi yakını atamalarına kadar birçok önemli başlığa değinen Bakan Selçuk, emeklilikte yaşa takılanlar (EYT) konusuna da değindi.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk'un açıklamasından öne çıkan kısımlar şu şekilde:

AİLE VE ÇOCUK YAYINLARI

RTÜK Başkanımızla aile ve çocuk dostu yayınlar hakkında konuştuk. Aile ve çocuk konusunda çok fazla yayın olmadığını görüyoruz. Çeşitli teşvik mekanizmaları kurarak bunları arttıracağız.

SÜRESİZ NAFAKA

Süresiz nafaka konusunda tüm tarafları dinledik. Düzenleme ile tüm mağduriyetlerin kaldırıılması için Adalet Bakanlığı ile çalışıyoruz.

3600 EK GÖSTERGE

3600 ek gösterge çalışmalarımız Devlet Personel Başkanlığı ve Bakanlıklarımızla devam ediyor.

ATAMALAR VE HASTALARA DESTEK

Hemodiyaliz hastalarına desteği yüzde 19 oranında arttırdık.

Gelecek hafta şehit yakını, gazi ve gazi yakını atamalarını gerçekleştireceğiz.

İŞKUR'DAN REKOR

2018 yılında İŞKUR bir rekora imza attı, 1 milyon 250 bin istihdama aracılık etti.

EMEKLİ AYLIĞI

Dosya bazında artık bin liranın altında emekli aylığı kalmayacak. Şubat ayında aylıklara yansıyacak

EMEKLİLİKTE YAŞA TAKILANLAR

(Emeklilikte yaşa takılanlarla ilgili düzenleme) Gündemimizde yok şu anda. Çocuklarımızın geleceği için gündemimizde yok esasında.