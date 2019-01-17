Kömür hedefi de tutturuldu

2018 yılında 101,5 milyon ton yerli kömür üretimiyle Cumhuriyet tarihinin rekoru kırıldı. Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, "Cari açığı azaltmaya yönelik yerli kömür hamlemizin en önemli ayağını oluşturan '2018 yılında 100 milyon ton kömür üretimi' hedefi tutturuldu. Emeği geçen tüm arkadaşlarımı tebrik ediyorum" ifadelerini kullandı.
- Ekonomi
- 17.01.2019
- Gazete
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