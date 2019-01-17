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Kömür hedefi de tutturuldu

Kömür hedefi de tutturuldu
2018 yılında 101,5 milyon ton yerli kömür üretimiyle Cumhuriyet tarihinin rekoru kırıldı. Hazine ve Maliye Bakanı , "Cari açığı azaltmaya yönelik yerli kömür hamlemizin en önemli ayağını oluşturan '2018 yılında 100 milyon ton kömür üretimi' hedefi tutturuldu. Emeği geçen tüm arkadaşlarımı tebrik ediyorum" ifadelerini kullandı.

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