Emekliye en az bin TL

'te kabul edilen, düzenlemeye göre, malullük ve yaşlılık sigorta sından ödenen aylıklar ile her ay itibarıyla yapılan ödemeler toplamı, dosya bazında yapılacak. Ölüm sigortasından yapılan ödemeler toplamı ise bu tutarın hak sahiplerinin hisseleri oranı esas alınarak tespit olunacak tutarından az olamayacak. Bu düzenleme kapsamında hesaplanan aylıklar, belirlenen tutardan düşükse aradaki. Yeni yasa kapsamında ek ödeme dahil maaşı bin liranın altında olan emeklilere, her ay bin lira verilmeye başlanacak. Edinilen bilgiye göre;arasında emekli maaşı alan, yeni düzenlemeden yararlanacak.Örneğin; ek ödeme dahil maaşfark Hazine'den karşılanarak, emeklinin hesabına aylıkyatırılacak. Yani, 400 liraya varan fark Hazine'den karşılanarak, emekliye her ay yapılacak ek ödeme. Dul ve yetim maaşı alanların aldıkları maaşlar da hisse oranında artış yaşanacak.(TÜED) Genel Başkanı, kira fiyatlarındaki artış ve ısınma giderlerinin yükselmesinin emeklilerin hanehalkı tüketim harcamalarını artırdığını belirterek, "Bu harcamalar bin lira aylık alan bir emeklinin gelirinin yaklaşıkdenk geliyor. Emeklilerimizin bilhassa kış aylarındaaçıkça ortadadır" dedi., "Hükümetten talebimiz, zorlu kış koşullarında geçimlerine katkı sağlayacak şekilde emeklilere 'kira ve yakacak yardımı' adı altında" diye konuştu.