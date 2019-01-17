Emekliye en az bin TL

Meclis'te kabul edilen, düzenlemeye göre, malullük ve yaşlılık sigortasından ödenen aylıklar ile her ay itibarıyla yapılan ödemeler toplamı, dosya bazında yapılacak ek ödeme dahil bin liradan az olamayacak. Ölüm sigortasından yapılan ödemeler toplamı ise bu tutarın hak sahiplerinin hisseleri oranı esas alınarak tespit olunacak tutarından az olamayacak. Bu düzenleme kapsamında hesaplanan aylıklar, belirlenen tutardan düşükse aradaki fark Hazine'den tahsil edilecek. Yeni yasa kapsamında ek ödeme dahil maaşı bin liranın altında olan emeklilere, her ay bin lira verilmeye başlanacak. Edinilen bilgiye göre; 600 lira ile 999 lira arasında emekli maaşı alan 220 binden fazla emekli, yeni düzenlemeden yararlanacak.
FARK HAZİNE'DEN
Örneğin; ek ödeme dahil maaş 600 lira ise 400 liralık fark Hazine'den karşılanarak, emeklinin hesabına aylık bin lira yatırılacak. Yani, 400 liraya varan fark Hazine'den karşılanarak, emekliye her ay yapılacak ek ödeme bin liraya tamamlanacak. Dul ve yetim maaşı alanların aldıkları maaşlar da hisse oranında artış yaşanacak.
YAKIT VE KİRA DESTEĞİ
Türkiye Emekliler Derneği (TÜED) Genel Başkanı Kazım Ergün, kira fiyatlarındaki artış ve ısınma giderlerinin yükselmesinin emeklilerin hanehalkı tüketim harcamalarını artırdığını belirterek, "Bu harcamalar bin lira aylık alan bir emeklinin gelirinin yaklaşık yüzde 60'ına denk geliyor. Emeklilerimizin bilhassa kış aylarında yakıt ve kira desteğine ihtiyaç duyduğu açıkça ortadadır" dedi. Ergün, "Hükümetten talebimiz, zorlu kış koşullarında geçimlerine katkı sağlayacak şekilde emeklilere 'kira ve yakacak yardımı' adı altında ek bir ödemenin yapılmasıdır" diye konuştu.
FARK HAZİNE'DEN
Örneğin; ek ödeme dahil maaş 600 lira ise 400 liralık fark Hazine'den karşılanarak, emeklinin hesabına aylık bin lira yatırılacak. Yani, 400 liraya varan fark Hazine'den karşılanarak, emekliye her ay yapılacak ek ödeme bin liraya tamamlanacak. Dul ve yetim maaşı alanların aldıkları maaşlar da hisse oranında artış yaşanacak.
YAKIT VE KİRA DESTEĞİ
Türkiye Emekliler Derneği (TÜED) Genel Başkanı Kazım Ergün, kira fiyatlarındaki artış ve ısınma giderlerinin yükselmesinin emeklilerin hanehalkı tüketim harcamalarını artırdığını belirterek, "Bu harcamalar bin lira aylık alan bir emeklinin gelirinin yaklaşık yüzde 60'ına denk geliyor. Emeklilerimizin bilhassa kış aylarında yakıt ve kira desteğine ihtiyaç duyduğu açıkça ortadadır" dedi. Ergün, "Hükümetten talebimiz, zorlu kış koşullarında geçimlerine katkı sağlayacak şekilde emeklilere 'kira ve yakacak yardımı' adı altında ek bir ödemenin yapılmasıdır" diye konuştu.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.