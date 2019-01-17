Asker ailesine sağlık güvencesi

TBMM Genel Kurulu'nda görüşülen kanun teklifi, pek çok önemli düzenleme içeriyor. Kabul edilen maddelere göre; er ve erbaşların genel sağlık sigortalısı sayılmayan eş ve çocukları ile anne ve babaları, bakmakla yükümlü olunan kişi kapsamında sayılacak. Şalgam suyu, Türk Gıda Kodeksine göre çeşnili ve aromalı/aromalandırılmış içme sütleri ile bebek ve devam sütü sayılan içeceklerden ÖTV alınmayacak. Bu düzenlemenin yürürlüğe girdiği tarihten önce ithal veya teslim edilen şalgam suları, çeşnili ve aromalı/aromalandırılmış içme sütleri, bebek ve devam sütü sayılan içeceklerle ilgili olarak ÖTV ve KDV bakımından vergi tarhiyatı yapılmayacak.