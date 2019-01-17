TBMM Genel Kurulu'nda görüşülen kanun teklifi, pek çok önemli düzenleme içeriyor. Kabul edilen maddelere göre; er ve erbaşların genel sağlık sigortalısı sayılmayan eş ve çocukları ile anne ve babaları, bakmakla yükümlü olunan kişi kapsamında sayılacak. Şalgam suyu, Türk Gıda Kodeksine göre çeşnili ve aromalı/aromalandırılmış içme sütleri ile bebek ve devam sütü sayılan içeceklerden ÖTV alınmayacak. Bu düzenlemenin yürürlüğe girdiği tarihten önce ithal veya teslim edilen şalgam suları, çeşnili ve aromalı/aromalandırılmış içme sütleri, bebek ve devam sütü sayılan içeceklerle ilgili olarak ÖTV ve KDV bakımından vergi tarhiyatı yapılmayacak.
- Ekonomi
- 17.01.2019
- Gazete
Asker ailesine sağlık güvencesi
- Güncel sigara zammı fiyat listesi belli oldu
- YSK İstanbul seçim kararını açıklandı mı?
- TOKİ'den yeni kampanya! 5 bin TL peşinat ve...
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.