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Asker ailesine sağlık güvencesi

Asker ailesine sağlık güvencesi
TBMM Genel Kurulu'nda görüşülen kanun teklifi, pek çok önemli düzenleme içeriyor. Kabul edilen maddelere göre; er ve erbaşların genel sağlık sigortalısı sayılmayan eş ve çocukları ile anne ve babaları, bakmakla yükümlü olunan kişi kapsamında sayılacak. Şalgam suyu, Türk Gıda Kodeksine göre çeşnili ve aromalı/aromalandırılmış içme sütleri ile bebek ve devam sütü sayılan içeceklerden ÖTV alınmayacak. Bu düzenlemenin yürürlüğe girdiği tarihten önce ithal veya teslim edilen şalgam suları, çeşnili ve aromalı/aromalandırılmış içme sütleri, bebek ve devam sütü sayılan içeceklerle ilgili olarak ÖTV ve KDV bakımından vergi tarhiyatı yapılmayacak.

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