58 milyonluk tasarruf sağladı

Turkcell, altyapı ve iş süreçlerinde çevre dostu çözümleri kullanarak 2018'de, 96 milyon kilovatsaati aşan 58 milyon liralık enerji tasarrufu sağladı. Elde edilen bu tasarruf miktarı 36 bin hanenin bir yıllık toplam elektrik tüketimine denk geldi. Turkcell Genel Müdür Yardımcısı Gediz Sezgin, ISO 50001 Enerji Yönetim Standardına sahip ilk ve tek operatör olduklarını belirtti.
- Ekonomi
- 17.01.2019
- Gazete
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