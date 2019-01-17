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58 milyonluk tasarruf sağladı

58 milyonluk tasarruf sağladı
Turkcell, altyapı ve iş süreçlerinde çevre dostu çözümleri kullanarak 2018'de, 96 milyon kilovatsaati aşan 58 milyon liralık enerji tasarrufu sağladı. Elde edilen bu tasarruf miktarı 36 bin hanenin bir yıllık toplam elektrik tüketimine denk geldi. Genel Müdür Yardımcısı Gediz Sezgin, ISO 50001 Yönetim Standardına sahip ilk ve tek operatör olduklarını belirtti.

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