Yılbaşı ikramiyesi kazanan talihli 12 kilo altın kaybetti

'nde büyük ikramiye yikazanan talihli henüz ortayaçıkmadı. 15 gün geçmesinerağmen ne parasını alan ne debaşvuran şanslı kişi, merakuyandırmaya devam ediyor.Her kesimin ilgisini çeken, bir yıl içinde MPİ'yebaşvurması gerekiyor. Talihli,ikramiyeyi almadığı her gün parakaybediyor.Öyle ki;talihli 70 milyon lirası ile 1 Ocak'tagramı 217,41 liradanalabiliyordu. Milyoner şimdiise gramı 225,44 liradan 310 kiloaltın alıyor. Yani milyoner 15 günde270 bin lira değerinde altınkaybetti.Talihli 70 milyonu ilk gün tahsil edip, 1'er milyon lira değerindealsaydı, ciddi bir kira geliri elde edecekti. Talihli her bir evikiraya verseydi, 15 gündegelir sağlayacaktı. Ortaya çıkmayarak, bu geliri de elinin tersiyle itti.Yine büyük ikramiye kazananı, parasını 1 Ocak'ta banka faizine yatırsaydı da şimdiye kadarfaiz geliri (yıllık brüt yüzde 23 faiz oranı ile 15 gün) elde edecekti. Gizli milyoner parasını almadığı her gün içinkaybetti.