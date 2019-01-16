Yılbaşı ikramiyesi kazanan talihli 12 kilo altın kaybetti

Yılbaşı Özel Çekilişi'nde 70 milyon liralık büyük ikramiyeyi kazanan talihli henüz ortaya çıkmadı. 15 gün geçmesine rağmen ne parasını alan ne de Milli Piyango İdaresi'ne (MPİ) başvuran şanslı kişi, merak uyandırmaya devam ediyor. Her kesimin ilgisini çeken gizli milyonerin, bir yıl içinde MPİ'ye başvurması gerekiyor. Talihli, ikramiyeyi almadığı her gün para kaybediyor.
270 BİN LİRALIK ALTIN: Öyle ki; talihli 70 milyon lirası ile 1 Ocak'ta gramı 217,41 liradan 322 kilo altın alabiliyordu. Milyoner şimdi ise gramı 225,44 liradan 310 kilo altın alıyor. Yani milyoner 15 günde 12 kilo, 270 bin lira değerinde altın kaybetti.
210 BİN LİRA KİRA GELİRİ: Talihli 70 milyonu ilk gün tahsil edip, 1'er milyon lira değerinde 70 ev alsaydı, ciddi bir kira geliri elde edecekti. Talihli her bir evi 6 bin liradan kiraya verseydi, 15 günde 210 bin lira gelir sağlayacaktı. Ortaya çıkmayarak, bu geliri de elinin tersiyle itti.
562 BİN LİRA FAİZ GETİRİSİ: Yine büyük ikramiye kazananı, parasını 1 Ocak'ta banka faizine yatırsaydı da şimdiye kadar 562 bin lira faiz geliri (yıllık brüt yüzde 23 faiz oranı ile 15 gün) elde edecekti. Gizli milyoner parasını almadığı her gün için 37 bin 500 lira kaybetti. İstanbul Kadıköy Şubesi'ne sevk edilen ve bu şubece de Ali Özçalımlı isimli bayiye satılan 7615536 numaralı büyük ikramiye biletinin sahibinin ne zaman ortaya çıkacağı merak ediliyor.
ÖZLEM KAMER TERCANLI
270 BİN LİRALIK ALTIN: Öyle ki; talihli 70 milyon lirası ile 1 Ocak'ta gramı 217,41 liradan 322 kilo altın alabiliyordu. Milyoner şimdi ise gramı 225,44 liradan 310 kilo altın alıyor. Yani milyoner 15 günde 12 kilo, 270 bin lira değerinde altın kaybetti.
210 BİN LİRA KİRA GELİRİ: Talihli 70 milyonu ilk gün tahsil edip, 1'er milyon lira değerinde 70 ev alsaydı, ciddi bir kira geliri elde edecekti. Talihli her bir evi 6 bin liradan kiraya verseydi, 15 günde 210 bin lira gelir sağlayacaktı. Ortaya çıkmayarak, bu geliri de elinin tersiyle itti.
562 BİN LİRA FAİZ GETİRİSİ: Yine büyük ikramiye kazananı, parasını 1 Ocak'ta banka faizine yatırsaydı da şimdiye kadar 562 bin lira faiz geliri (yıllık brüt yüzde 23 faiz oranı ile 15 gün) elde edecekti. Gizli milyoner parasını almadığı her gün için 37 bin 500 lira kaybetti. İstanbul Kadıköy Şubesi'ne sevk edilen ve bu şubece de Ali Özçalımlı isimli bayiye satılan 7615536 numaralı büyük ikramiye biletinin sahibinin ne zaman ortaya çıkacağı merak ediliyor.
ÖZLEM KAMER TERCANLI
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