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THY Mexico City ve Cancun’a uçacak
Dünyanın en çok ülkesine uçan havayolu uçuş ağını genişletmeye devam ediyor. THY, 'nın ikinci büyük şehri, 'nın başkenti Mexico City ile 'nın en çok tercih edilen turizm merkezlerinden Cancun'a tarifeli sefer başlatıyor. THY'nin Amerika kıtasındaki 18. ve 19. uçuş noktaları ve 'a düzenleyeceği seferler, 21 Ağustos'ta başlayarak İstanbul-Mexico City-Cancunİstanbul parkurunda, haftada 3 gün icra edilecek. THY yolcuları Mexico City ve Cancun'a tüm vergiler dahil gidiş-dönüş 999 dolardan başlayan açılışa özel fiyatlarla seyahat edebilecek.

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