THY Mexico City ve Cancun’a uçacak

Dünyanın en çok ülkesine uçan havayolu THY uçuş ağını genişletmeye devam ediyor. THY, Latin Amerika'nın ikinci büyük şehri, Meksika'nın başkenti Mexico City ile Orta Amerika'nın en çok tercih edilen turizm merkezlerinden Cancun'a tarifeli sefer başlatıyor. THY'nin Amerika kıtasındaki 18. ve 19. uçuş noktaları Mexico City ve Cancun'a düzenleyeceği seferler, 21 Ağustos'ta başlayarak İstanbul-Mexico City-Cancunİstanbul parkurunda, haftada 3 gün icra edilecek. THY yolcuları Mexico City ve Cancun'a tüm vergiler dahil gidiş-dönüş 999 dolardan başlayan açılışa özel fiyatlarla seyahat edebilecek.
- Ekonomi
- 16.01.2019
- Gazete
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