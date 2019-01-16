Başvuruları İŞKUR üzerinden tamamlanan Sağlık Bakanlığı kadrolu personel alımı kuraları açıklandı.Yayınlanan ilana göre, silahsız güvenlik görevlisi, Bakım Onarım ve Arıza Giderme Elemanı, Veri Giriş Kontrol İşletmeni ve Yardımcı Klinik Elemanı, Klinik Destek Elemanı (Hastane), Şoför (Yolcu Taşıma), Biyomedikal Cihaz Teknolojileri Servis Destek Elemanı, Elektrikçi kadrolarında alım yapılacak. İlanların başvuru işlemleri 4 Ocak'ta sona ermişti. İşte kura sonuç ekranı...

İŞKUR KURA SONUÇLARI VE MÜLAKAT TARİHLERİ NE ZAMAN?

Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre kura çekimleri 15 Ocak Salı günü yapılacak. Sağlık Bakanlığı Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğü 'nden alınan bilgilere göre kura sonuçları ise 17 Ocak Perşembe günü açıklanacak.

17 Ocak tarihinde kuraların sonuçlanması ile birlikte 18 - 19 Ocak tarihlerinde arasında adaylar evraklarını İl Sağlık müdürlüklerine teslim edecek. Daha sonrasında ise 21 Ocak'ta mülakata girecekler ve adaylar 22-30 Ocak tarihleri arasında sözlü mülakata alınacaklar.

SAĞLIK BAKANLIĞI KURA SONUÇ EKRANI!

HANGİ BRANŞLARDA PERSONEL ALIMI YAPILACAK?

Sağlık Bakanlığına İŞKUR üzerinden yapılan başvurular ve kura sonrasında silahsız güvenlik görevlisi, Bakım Onarım ve Arıza Giderme Elemanı, Veri Giriş Kontrol İşletmeni ve Yardımcı Klinik Elemanı, Klinik Destek Elemanı (Hastane), Şoför (Yolcu Taşıma), Biyomedikal Cihaz Teknolojileri Servis Destek Elemanı, Elektrikçi kadrolarında alımlar yapılacak.

SAĞLIK BAKANLIĞI İŞKUR KURA SONUÇLARI SORGULAMA NASIL YAPILIR

Kuraya katılmaya hak kazanan adaylar sonuçlarını https://iscisonuc.saglik.gov.tr/Giris.aspx adresine tıklayarak öğrenebilecek.

Yukarıdaki bağlantıya tıkladıktan sonra açılan sayfada yer alan TC Kimlik No, Baba Adı ve Doğum Tarihi kutucuklarına bilgilerinizi doldurmanız gerekmektedir. Ardından 'I'm not a robot' (Ben robot değilim) kutucuğuna tıklayarak sizin için açılan sayfadaki yerleri işaretleyerek sonuç sayfasına ulaşıp kura sonucunuzu öğrenebileceksiniz.

KPSS kapsamındaki taleplerden, ambulans sürücü ile hasta karşılama ve yönlendirme görevlisi meslekleri için KPSS puanı, öncelik hakkına sahip olanlardan ise öncelik hakkı sahipliğine ilişkin belgenin tarihi esas alınmak suretiyle İŞKUR taradından belirlenerek, Sağlık Bakanlığına bildirilen kadronun dört katı aday listeleri Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğü'nün "www.yhgm.saglik.gov.tr" internet adresinde ilan edilecek.