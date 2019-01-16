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  • 16.01.2019 18:29
  • Son Güncelleme: 16.01.2019 18:53

Bakan Albayrak: 100 milyon ton kömür üretimi hedefi tutturuldu

Hazine ve Maliye Bakanı , " azaltmaya yönelik yerli kömür hamlemizin en önemli ayağını oluşturan “2018 yılında 100 milyon ton kömür üretimi” hedefi tutturuldu. Emeği geçen tüm arkadaşlarımı tebrik ediyorum." açıklamasında bulundu.

Bakan Albayrak duyurdu: Bir hedefi daha tutturduk

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Sönmez Twitter hesabından "Söz verdik, başardık! 2018'de, 101,5 milyon ton yerli kömür üretimiyle Cumhuriyet tarihimizin rekorunu kırdık. Milletimizin enerjisi, ülkemizin gücüyle, "Bağımsız Enerji, Güçlü Türkiye" yolunda, cari açığın kapanmasına önemli bir katkı sağladık. Milletimize hayırlı olsun." mesajını paylaştı.

Sönmez'in tweet'ini cevap veren Hazine ve Maliye Bakanı da "Cari açığı azaltmaya yönelik yerli kömür hamlemizin en önemli ayağını oluşturan "2018 yılında 100 milyon ton kömür üretimi" hedefi tutturuldu. Emeği geçen tüm arkadaşlarımı tebrik ediyorum." ifadelerini kullandı.

İşte Bakan Albayrak'ın Twitter paylaşımı:



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