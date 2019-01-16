Soğan oyununa geçit yok

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın soğan fiyatlarında başlatılan spekülatif artışları önleyici talimatları doğrultusunda başlatılan denetimlerle etiketler ucuzlarken, soğan ithalatında yüzde 49.5 olan gümrük vergisi 28 Şubat'a kadar sıfırlandı. Karar, kuru soğan fiyatlarındaki artışın önüne geçilmesi ve spekülatif fiyat hareketlerine meydan verilmemesi amacıyla uygulanacak.
FİYATLAR DÜŞTÜ
Geçen yıl stokçuluk ve fırsatçılıkla zam şampiyonu yüzde 184'lük artışla 'kuru soğan' oldu. Türkiye'nin birçok bölgesinde soğan stoklayan depolara baskınlar yapılırken; fiyatlar 1.5 lira ucuzlayarak, ortalama 3.5 lira seviyelerine indi.
FİYATLAR DÜŞTÜ
Geçen yıl stokçuluk ve fırsatçılıkla zam şampiyonu yüzde 184'lük artışla 'kuru soğan' oldu. Türkiye'nin birçok bölgesinde soğan stoklayan depolara baskınlar yapılırken; fiyatlar 1.5 lira ucuzlayarak, ortalama 3.5 lira seviyelerine indi.
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