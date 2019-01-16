Emeklinin maaşı kesilmeyecek

Emekli maaşı bağlanıp sonradan 'prim günü eksik' diye maaşı kesilenlere iyi haber geldi. Kamu Denetçiliği Kurumu (KDK) Başkanı Başdenetçi Şeref Malkoç, Mustafa Demirci adlı vatandaş için verdikleri emsal kararla 500 bin emeklinin maaşının kurtulduğunu söyledi. Sosyal Güvenlik Kurumu'nun (SGK), 'Prim günün eksik' diye maaşını kesip, bu süre içinde verilen maaş ve sağlık giderlerinin karşılığı olarak 109 bin lirayı geri istediği 20 yıllık emekli Mustafa Demirci'nin (75), mağduriyeti için Kamu Denetçiliği Kurumu (KDK), devreye girdi. Demirci'nin mağduriyeti giderilip, maaşı yeniden bağlandı. Üstelik benzer sorunu olan 500 bin kişinin yüzü güldü.
'KENDİ HATALARI'
Başdenetçi Malkoç, Mustafa Demirci'nin 1997'de emekli olduğunu, 20 yıl maaş aldıktan sonra 1973'ten kalan prim borcu olduğununun kendisine bildirildiğini aktardı. SGK'nın "Hata yapılmış. Sen bizden 20 yıldır fuzuli maaş alıyorsun, geri öde" yazısı üzerine Demirci'nin KDK'ya başvurduğunu anlatan Malkoç, dostane çözüm sağlandığını ve kesilen maaşının yeniden bağlandığını söyledi. Malkoç, SGK yetkilileri ile bizzat görüştüğünü ve benzer mağduriyetlerin önlendiğini de belirterek, "Bu durumda yaklaşık 500 bin kişi var. Bu kişiler de kurtuldu" dedi.
ZAMLAR YARIN YATIYOR
Emekliler zamlı maaşlarını yarından itibaren ceplerine koymaya başlıyor. İlk ödeme SSK emeklileriyle başlıyor. SSK emeklileri ayın 17'sinden, yani yarından itibaren yüzde 10.19 zamlı paralarını hesaplarında görecek. Ödemeler, tahsis numarasının son rakamına göre yapılacak ve 26 Ocak'ta tamamlanacak. Tahsis numarasının son rakamı 9 olanlar 17 Ocak'ta, 7 olanlar ise 18 Ocak'ta zamlı paralarını alacak. Bağ- Kur emeklileri yüzde 10.19 artırılmış maaşlarını 25-28 Ocak tarihleri arasında alırken; maaşlarını bu ayın başında alan memur emeklilerine ise yüzde 10.74 zam ile oluşan farkları 25 Ocak'ta ödenecek.
HER AY 2 BİN 220 TL EK ÖDEME
Hükümet, emeklilerin gelirlerini artırıcı düzenlemelerine devam ediyor. Geçen yıl çıkarılan yasayla Emekli Sandığı Kanunu'na tabi doktor ve diş hekimlerine sağlanan ek ödeme imkanı bu ay başlıyor. Uzman doktor ve diş hekimleri emekli aylıklarıyla birlikte her ay 2 bin 220 lira 15 kuruş ilave ödeme alacak. Uzman olmayan doktor ve diş hekimlerinde ise ek ödemenin tutarı bin 697 lira 76 kuruş olacak. Bu ödemeden, aylıklarıyla birlikte makam tazminatı ödenmesine hak kazanamamış olanlar yararlanabilecek. Eğer doktor vefat etmişse, ek ödeme, hak sahibi yakınlarına verilecek. Örneğin; uzman hekim veya diş tabibinin yüzde 50 oranına tabi eşi, 2 bin 220 lira 15 kuruşluk ilave ödemeden bin 110 lira 8 kuruş; yüzde 75 oranına tabi eşi de bin 665 lira 11 kuruş pay alacak. Ölenlerin hak sahibi çocuklarına da 555,04'er lira ilave ödeme yapılacak. Uzman olmayan hekim veya diş tabibinin ise yüzde 50 oranına tabi eşi 848,88 lira, yüzde 75 oranına tabi eşi de bin 273 lira 32 kuruş alacak.
'KENDİ HATALARI'
Başdenetçi Malkoç, Mustafa Demirci'nin 1997'de emekli olduğunu, 20 yıl maaş aldıktan sonra 1973'ten kalan prim borcu olduğununun kendisine bildirildiğini aktardı. SGK'nın "Hata yapılmış. Sen bizden 20 yıldır fuzuli maaş alıyorsun, geri öde" yazısı üzerine Demirci'nin KDK'ya başvurduğunu anlatan Malkoç, dostane çözüm sağlandığını ve kesilen maaşının yeniden bağlandığını söyledi. Malkoç, SGK yetkilileri ile bizzat görüştüğünü ve benzer mağduriyetlerin önlendiğini de belirterek, "Bu durumda yaklaşık 500 bin kişi var. Bu kişiler de kurtuldu" dedi.
ZAMLAR YARIN YATIYOR
Emekliler zamlı maaşlarını yarından itibaren ceplerine koymaya başlıyor. İlk ödeme SSK emeklileriyle başlıyor. SSK emeklileri ayın 17'sinden, yani yarından itibaren yüzde 10.19 zamlı paralarını hesaplarında görecek. Ödemeler, tahsis numarasının son rakamına göre yapılacak ve 26 Ocak'ta tamamlanacak. Tahsis numarasının son rakamı 9 olanlar 17 Ocak'ta, 7 olanlar ise 18 Ocak'ta zamlı paralarını alacak. Bağ- Kur emeklileri yüzde 10.19 artırılmış maaşlarını 25-28 Ocak tarihleri arasında alırken; maaşlarını bu ayın başında alan memur emeklilerine ise yüzde 10.74 zam ile oluşan farkları 25 Ocak'ta ödenecek.
HER AY 2 BİN 220 TL EK ÖDEME
Hükümet, emeklilerin gelirlerini artırıcı düzenlemelerine devam ediyor. Geçen yıl çıkarılan yasayla Emekli Sandığı Kanunu'na tabi doktor ve diş hekimlerine sağlanan ek ödeme imkanı bu ay başlıyor. Uzman doktor ve diş hekimleri emekli aylıklarıyla birlikte her ay 2 bin 220 lira 15 kuruş ilave ödeme alacak. Uzman olmayan doktor ve diş hekimlerinde ise ek ödemenin tutarı bin 697 lira 76 kuruş olacak. Bu ödemeden, aylıklarıyla birlikte makam tazminatı ödenmesine hak kazanamamış olanlar yararlanabilecek. Eğer doktor vefat etmişse, ek ödeme, hak sahibi yakınlarına verilecek. Örneğin; uzman hekim veya diş tabibinin yüzde 50 oranına tabi eşi, 2 bin 220 lira 15 kuruşluk ilave ödemeden bin 110 lira 8 kuruş; yüzde 75 oranına tabi eşi de bin 665 lira 11 kuruş pay alacak. Ölenlerin hak sahibi çocuklarına da 555,04'er lira ilave ödeme yapılacak. Uzman olmayan hekim veya diş tabibinin ise yüzde 50 oranına tabi eşi 848,88 lira, yüzde 75 oranına tabi eşi de bin 273 lira 32 kuruş alacak.
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