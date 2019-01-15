Yeni girişimciye 360 bin TL

KOSGEB'in bu yıl tamamen yenilenen 3 destek programını açıklayan Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, "İş Birliği Destek Programı ile ilk kez teknoloji düzeyi yüksek KOBİ'leri büyük işletmelerle işbirliği yapmaları halinde 10 milyon TL'ye kadar destekleyeceğiz. Yeni Girişimciliği Geliştirme Destek Programı'yla eğitimini almış, işletmesini kurmuş ve yüksek teknoloji seviyesinde faaliyet gösterecek cesur girişimcilere 360 bin liraya kadar destek sağlayacağız. Teknoyatırım Destek Programı'nı ise hazırlıklarını sürdürdüğümüz Uçtan Uca Yerlileştirme Programı altında hayata geçireceğiz" dedi. 3 programda da ilk kez erken ödeme yapılacağının müjdesini veren Varank, şunları söyledi: "Girişimcilikte desteklemeye esas tutarın yüzde 50'si, işbirliğinde yüzde 30'u, teknolojik üründe yüzde 25'i erken ödenebilecek. "
- Ekonomi
- 15.01.2019
- Gazete
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