Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından imzalanan "İthalat Rejimi Kararına Ek Karar" Resmi Gazete'de yayımlandı. Kuru soğandaki yüzde 49.5'lik gümrük vergisi 28/02/2019 tarihine kadar sıfırlandı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından imzalanan "İthalat Rejimi Kararına Ek Karar" Resmi Gazete'de yayımlandı. Kuru soğandaki yüzde 49.5'lik gümrük vergisi 28/02/2019 tarihine kadar sıfırlandı.
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