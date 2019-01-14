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  • 15.01.2019 06:39

daki gümrük vergisi sıfırlandı

'de Başkan Erdoğan'ın imzası ile yayımlanan karara göre ithalatındaki gümrük vergisi sıfırlandı.

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