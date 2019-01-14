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  • 14.01.2019 22:00

Erdoğan-Trump görüşmesi sonrası da son durum! Dolar bu gün ne kadar?

da son durum ne? Başkan Erdoğan ile Başkanı Trump arasında yapılan kritik görüşme sonrası "dolar bugün ne kadar?" soruları araştırılmaya başlandı. Gün içinde 5.54'ü gören dolar kritik görüşmenin ardından 5.42 seviyelerini gördü. İşte dolar kurundaki güncel gelişmeler...

Erdoğan-Trump görüşmesi sonrası dolarda sert düşüş!

Başkanı 'ın Türkiye'ye yönelik tehdit dolu küstah sözleri sonrası gün içinde 5.54'e kadar yükselmişti. Akşam saatlerinde Erdoğan ile Trump'ın telefon görüşmesi sonrası ise dolar yönünü aşağı çevirdi.

ABD Başkanı Donald Trump, Türkiye'nin Suriye'de terör örgütü /'ye yönelik muhtemel operasyonuna ilişkin küstahça bir çıkış yapmıştı.

Trump, sabah saatlerinde Twitter'dan yaptığı açıklamada 'Türkiye Kürtleri vurursa onları ekonomik olarak yıkıma uğratırız' ifadelerini kullanmıştı.

ERDOĞAN-TRUMP GÖRÜŞMESİ SONRASI DOLARDA SON DURUM

Trump'ın bu çıkışı sonrası ABD Doları sabah saatleri karşısında 5.54 TL'ye kadar yükselmişti.

Akşam saatlerinde gerçekleşen Erdoğan-Trump görüşmesi sonrası ise dolar yönünü aşağı çevirerek 5.42'yi gördü.

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