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’e özel bankacılık ödülü

TEB’e özel bankacılık ödülü
TEB Özel Bankacılık, Global Finance Özel Bankacılık Ödülleri kapsamında 'Türkiye'deki En İyi Özel Bankacılık Ödülü'ne layık görüldü. Genel Müdür Yardımcısı Gökhan Mendi, "'de özel bankacılığın kurucusu ve ilk uygulayıcısıyız. Bu segmentteki uzmanlığımızla, uzun vadeli ve varlığa değer katan çözümler sunuyoruz" dedi.

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