TEB Özel Bankacılık, Global Finance Özel Bankacılık Ödülleri kapsamında 'Türkiye'deki En İyi Özel Bankacılık Ödülü'ne layık görüldü. TEB Genel Müdür Yardımcısı Gökhan Mendi, "Türkiye'de özel bankacılığın kurucusu ve ilk uygulayıcısıyız. Bu segmentteki uzmanlığımızla, uzun vadeli ve varlığa değer katan çözümler sunuyoruz" dedi.
- Ekonomi
- 15.01.2019
- Gazete
TEB’e özel bankacılık ödülü
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