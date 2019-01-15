Hafta sonunu fırsat bilen tatilciler, Uludağ ve Palandöken'e akın etti. Uludağ'da Milli Parklar gişelerinde başlayan kuyruk, oteller bölgesine kadar uzayınca, sıra beklemek istemeyen tatilciler araçlardan inerek oteller bölgesine yürüdü. Otellerde yüzde 100 doluluk yaşanırken, Uludağ'a günübirlik gelenler ise yol kenarlarında mangal yapıp kar topu oynadı. 2 gündür kar yağışının etkili olduğu Uludağ'da, pistler de kayak ve snowboard yapanlarla doldu taştı. Uludağ'da kar kalınlığı 1.71 metreyi geçerken hava sıcaklığı ise en düşük sıfırın altında 17, en yüksek sıfırın altında 9 derece olarak ölçüldü. Palandöken'de de kızak ve kayak pistlerinde 'İğne atsan yere düşmez' dedirten görüntüler ortaya çıktı. Otellerdeki doluluk oranı yüzde 90'lara ulaştı. 40'ın üzerinde pistten aynı anda 20 bin kişinin yararlanabildiği Palandöken'de, kayak ve snowboard yapmasını bilmeyenler de acemi pistinde kızakla kaydı. Tamamı ışıklandırılan pistler gece de kayak keyfi yaşattı.
Hafta sonunu kayak yaparak geçiren gençler, bu anlarını selfie ile ölümsüzleştirdi.
Hafta sonunu kayak yaparak geçiren gençler, bu anlarını selfie ile ölümsüzleştirdi.
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