İlaç müjdesi

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, 30 ilacın daha bedeli ödenecek ilaçlar listesine eklendiğini bildirdi. Eşdeğer bu ilaçlar sayesinde sigortalıların tedavilerinde alternatifler ve erişim kolaylığı sağlandığını vurgulayan Selçuk, açıklamasında, "Geri ödeme listesine eklediğimiz ilaçlar, antibakteriyel ilaçlar, kalp rahatsızlıklarında kullanılan ilaçlar, vitamin destek grupları, KOAH, epilepsi, analjezik, antitrombotik, demir ilaçları ve solunum yolu hastalıkları tedavisinde kullanılan ilaçlardan oluşmaktadır" ifadesine yer verdi. Selçuk, eklenen 30 ilacın mevcut durumda eşdeğeri bulunduğunu, bu ilaçların geri ödeme listesine ilave edilmesiyle kullanıldıkları tedaviler için alternatifler ve erişim kolaylığı sağlandığını kaydetti. Selçuk, bu 30 ilaçla birlikte bedeli ödenen yurt içi ilaç sayısının 8 bin 547'ye yükseldiğini bildirdi.
- Ekonomi
- 15.01.2019
- Gazete
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