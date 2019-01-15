Hazine’den 2 ihale

Hazine bugün iki tahvil ihalesi gerçekleştirecek. Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın internet sitesinde yer alan duyuruya göre, bugün iki ihale düzenlenecek. İlk ihaleyle 12 ay (364 gün) vadeli kuponsuz devlet tahvilinin, diğer ihaleyle de 5 yıl (1280 gün) vadeli, 6 ayda bir kupon ödemeli TÜFE'ye endeksli devlet tahvilinin ilk ihracı yapılacak.
- Ekonomi
- 15.01.2019
- Gazete
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