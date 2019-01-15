Araba fiyatına tespih

açılan tespih evinde; kehribar, oltu ve Osmanlı dökümü gibi onlarca çeşit tespihilearasında fiyatlarla görücüye çıktı. Araba fiyatına satılan tespihlerin, altın ve dolardan daha fazla getiri getirdiği için yatırım aracı olarak da kullanıldığı ifade edildi. Tespih evinde 25 bin liraya bir tespih alan(50), tespihinbelirterek, "30 bin liraya, 40 bin liraya aldığım tespihler var. 15 bin liraya alıyorum 1 sene sonra 30 lira veriyorlar, bakmıyorum.dedi. Tespih evi işletmecisi(29) ise amaçlarının tespih kültürünü devam ettirmek olduğunu kaydetti.