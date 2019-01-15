Araba fiyatına tespih

Aksaray'da açılan tespih evinde; kehribar, oltu ve Osmanlı dökümü gibi onlarca çeşit tespih 2 bin lira ile 50 bin lira arasında fiyatlarla görücüye çıktı. Araba fiyatına satılan tespihlerin, altın ve dolardan daha fazla getiri getirdiği için yatırım aracı olarak da kullanıldığı ifade edildi. Tespih evinde 25 bin liraya bir tespih alan Efdal Arıkan (50), tespihin güzel bir yatırım aracı olduğunu belirterek, "30 bin liraya, 40 bin liraya aldığım tespihler var. 15 bin liraya alıyorum 1 sene sonra 30 lira veriyorlar, bakmıyorum. Altın, dövizden daha fazla getirisi olan bir yatırım" dedi. Tespih evi işletmecisi Nail Güzel (29) ise amaçlarının tespih kültürünü devam ettirmek olduğunu kaydetti.
- Ekonomi
- 15.01.2019
- Gazete
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