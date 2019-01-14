Türk Hava Yolları'ndan 2019 için büyük hedef

Türk Hava Yolları, 2019 yılı için hedef büyüttü. Geçtiğimiz yıl 73 milyon 202 bin yolcu taşıyan THY, bu yıl ise 80 milyon yolcu taşımayı hedefliyor. THY, Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) 2019 yılı hedef ve beklentilerini açıkladı.

80 MİLYON YOLCU TAŞIMAYI HEDEFLİYOR

Buna göre THY, 2019 yılında iç hatlarda 33 milyon, dış hatlarda 47 milyon olmak üzere toplam 80 milyon yolcu taşımayı hedefliyor. THY, Türkiye'de yüzde 3, Orta Doğu'da yüzde 11, Avrupa'da yüzde 6, Asya-Uzak Doğu'da yüzde 8, Amerika'da yüzde 7, Afrika'da yüzde 15 kapasite artışı gerçekleştirerek toplamda yüzde 7-8 artışla yaklaşık 195 Milyar AKK seviyelerine ulaşılması planlanırken, yolcu doluluk oranının yüzde 81-82 aralığında olmasının beklendiğini bildirdi. 2019 yılında yüzde 3 - 4 artış ile yaklaşık 1,45 milyon ton kargo taşınması da hedefleniyor.

14.1 MİLYAR DOLAR SATIŞ GELİRİ HEDEFLENİYOR

THY, 2019 yılında toplam akaryakıt tüketiminde yüzde 8 - 9 artış öngörüldüğünü, 2019 yılı hedge dahil ortalama jet yakıtı maliyetinin ton başına 715 dolar civarında olmasının beklendiğini bildirdi. Yaklaşık 14,1 milyar dolar tutarında satış geliri elde edilmesi hedefleniyor.Yakıt hariç birim giderlerde yüzde 3- 5 arasında artış bekleniyor. Konsolide EBITDAR marjının yüzde 22 - 24 arasında olması hedefleniyor.