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  • 14.01.2019 13:54
  • Son Güncelleme: 14.01.2019 13:56

Bakan Varank duyurdu! Yeni girişimciye 360 bin lira destek

Sanayi ve Teknoloji Bakanı , Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı'nın (KOSGEB) 2019 yılı destekleri ve yeni vizyonu ile ilgili açıklamalarda bulundu. Varank, "Yeni girişimciye 360 bin TL’ye kadar kaynak sağlayacağız." dedi.

Yeni girişimciye 360 bin lira destek

KOSGEB'in büyümeyi ve istihdamı odağına alarak; katma değerli ve kapasiteyi geliştiren yatırımlara öncelik vereceğini vurgulayan Bakan Varank, "İş Birliği Destek Programı ile ilk kez teknoloji düzeyi yüksek KOBİ'leri büyük işletmelerle işbirliği yapmaları halinde 10 milyon TL'ye kadar destekleyeceğiz.

Girişimciliği Geliştirme Destek Programını yüksek teknolojiye uyarladık. Yeni girişimciye 360 bin TL'ye kadar kaynak sağlayacağız. Teknoyatırım Destek Programını ise hazırlıklarını sürdürdüğümüz Uçtan Uca Yerlileştirme Programı şemsiyesi altında çalıştırarak ülke mizin önceliklerine göre hayata geçireceğiz" dedi.

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