Türk Hava Yolları uçuruyor

Türk Hava Yolları'nın (THY) yolcu sayısı 2018'de önceki yıla göre yaklaşık yüzde 10 artarak 75.2 milyona ulaştı. Toplam yolcu doluluk oranı, Ocak- Aralık döneminde 3 puanlık artışla yüzde 82 olarak gerçekleşti. Yurt dışı yolcu doluluğu 3 puan artarak yüzde 81 seviyesine, yurt içi yolcu doluluğu ise yaklaşık 1 puan artarak yüzde 85 seviyesine ulaştı. Dıştan dışa transfer yolcu (transit yolcu) hariç tutulduğunda yurt dışı yolcu sayısında yaklaşık yüzde 12'lik artış yaşandı. Bu arada THY, İstanbul Havalimanı'ndan sefer yaptığı nokta sayısını 8'den 18'e yükseltiyor. Dün itibarıyla Diyarbakır, Paris, Frankfurt, Münih, Tiflis ve Aşkabat'a sefer başlatan THY, bugün de Moskova, Kuveyt ve Kayseri'yi uçuş ağına ekliyor.
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- 11.01.2019
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