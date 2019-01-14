Ziraat Bankası'nın ardından VakıfBank da kredi kartları, bireysel ve ticari kredilerin yapılandırması uygulamasını açıkladı. VakıfBank'tan yapılan açıklamada kart borçlarına yönelik 24 aya kadar yüzde 1,10 60 aya kadar ise yüzde 1,20 aylık faiz ile kredi kullandıracağı belirtildi.

FAİZLER SIFIRLANACAK

VakıfBank, 2018 yılsonundan önce 100 bin TL'nin altındaki kredisi takibe aktarılan müşterilerinin, borçlarını peşin ya da 12 aya kadar taksitle ödemeleri halinde, takibe aktarım sonrası tüm faizlerini sıfırlıyor. VakıfBank müşterileri, 30 Nisan'a kadar başvurmaları halinde bu kampanyadan yararlanabilecek.

VakıfBank, "Düşük faizli yapılandırma kampanyası'nı açıkladı. Bu kampanya kapsamında VakıfBank'taki borçları 3 milyon TL'nin altında olup geçtiğimiz yılsonu itibarıyla ödemelerinde 31 gün ve üstü aksama bulunan müşterilerine altı aya varan ödemesiz dönemle yapılandırma imkânı tanınıyor. Bireysel müşteriler borçlarını üç ay ödemesiz dönem ile 36 aya varan vadelerle yapılandırabilirken ticari segmentteki müşteriler ise altı ay ödemesiz olarak 60 aya kadar aylık yüzde 0,98'den başlayan faiz oranlarıyla çözüme kavuşabilecek.

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