Kredi kartı ile ilgili yapılandırma müjdesinin ardından başvurular başladı ve birçok vatandaş borçlarından kurtuluyor. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın duyurduğu bu fırsat ile milyonlarca vatandaş sorunlu kartlarından ve kart borçlarından kurtulacak.
Kredi kartı olanlar dikkat! Uzmanlar uyardı: Sorunlu karttan kurtulun
Kredi kartı yapılandırmasında sahip olduğunuz tüm kartlar için başvuru yapabilirsiniz. Toplam borcunuz tespit edilip ona göre bir vade seçilecek. Borcu ödenen kartlar da kapanacak...
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