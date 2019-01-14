Kredi kartı olanlar dikkat! Uzmanlar uyardı: Sorunlu karttan kurtulun

Kredi kartı ile ilgili yapılandırma müjdesinin ardından başvurular başladı ve birçok vatandaş borçlarından kurtuluyor. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın duyurduğu bu fırsat ile milyonlarca vatandaş sorunlu kartlarından ve kart borçlarından kurtulacak.