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  • 14.01.2019 01:27
  • Son Güncelleme: 14.01.2019 09:02

Kredi kartı olanlar dikkat! Uzmanlar uyardı: Sorunlu karttan kurtulun

Kredi kartı yapılandırmasında sahip olduğunuz tüm kartlar için başvuru yapabilirsiniz. Toplam borcunuz tespit edilip ona göre bir vade seçilecek. Borcu ödenen kartlar da kapanacak...

Sorunlu karttan kurtulun

Kredi kartı ile ilgili yapılandırma müjdesinin ardından başvurular başladı ve birçok vatandaş borçlarından kurtuluyor. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın duyurduğu bu fırsat ile milyonlarca vatandaş sorunlu kartlarından ve kart borçlarından kurtulacak.

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