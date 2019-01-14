Altın fiyatları, Fed'in faiz artırımlarına ara vereceği beklentisiyle doların gerilemesine paralel olarak değer kazandı. Çin ekonomisinde ivme kaybının sürdüğüne işaret eden zayıf ithalat ve ihracat verisi de altını destekledi. Altının spot piyasadaki ons fiyatı yüzde 0.3 yükselerek 1,291.41 dolara çıktı. Bugün çeyrek altın fiyatı, gram altın fiyatı ne kadar oldu? İşte 14 Ocak güncel altın fiyatları...

GRAM ALTIN FİYATI

226,18

226,37

ALTIN/ONS ($) FİYATI

1.291,78

1.292,04