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  • 14.01.2019 09:20
  • Son Güncelleme: 14.01.2019 10:22

yükselişte! 14 Ocak , gram altın fiyatı ne kadar oldu?

yeni haftaya nasıl başladı? Bugüne yükselişle başlayan altının gram fiyatı, saat 09.50 itibarıyla önceki kapanışa göre yüzde 1,23 değer kazancıyla 229,4 liradan alıcı buluyor. Kapalıçarşı'da çeyrek altın 375 lira, Cumhuriyet altını da 1.533 liradan satılıyor. , gram altın fiyatı bugün ne kadar oldu? İşte 14 Ocak ...

Altın fiyatları, Fed'in faiz artırımlarına ara vereceği beklentisiyle doların gerilemesine paralel olarak değer kazandı. Çin ekonomisinde ivme kaybının sürdüğüne işaret eden zayıf ithalat ve ihracat verisi de altını destekledi. Altının spot piyasadaki ons fiyatı yüzde 0.3 yükselerek 1,291.41 dolara çıktı. Bugün çeyrek altın fiyatı, gram altın fiyatı ne kadar oldu? İşte 14 Ocak güncel altın fiyatları...

GRAM ALTIN FİYATI
226,18
226,37

ALTIN/ONS ($) FİYATI
1.291,78
1.292,04

60 SANİYEDE SON 24 SAAT

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